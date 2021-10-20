No Man's Sky сезонное обновление Emergence

No Man's Sky получает четвертое сезонное обновление с новой экспедицией под названием Emergence. Как раз к хэллоуину и по совпадению, к фантастическому фильму «Дюна» Emergence фокусируется на обнаружении, приручении и борьбе с гигантскими песчаными червями.

В трейлере Emergence представлены некоторые черви для No Man's Sky. Песчаные черви появятся в большем количестве разновидностей, игроки смогут получить гротескный шлем, похожий на голову Сарлакка, и, что наиболее важно, игроки смогут приручить гигантских летающих песчаных червей и оседлать их. Hello Games заявляет, что Emergence - первая экспедиция, в которой есть отдельное повествование. Начиная с зараженной песками планеты Васан, исследователи откроют тайны древнего культа, открывая вехи, завершая фазы экспедиции и охотясь на ужасных червей-титанов.
Комментарии и отзывы No Man's Sky
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