Ноябрьские игры для PlayStation Now уже доступны

Сегодня Sony представила новые игры для PlayStation Now на ноябрь, предлагающие возможность поиграть в Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX и Totally Reliable Delivery Service. В ноябрьской линейке PlayStation Now вас ждут всплески преступлений, опасные горные восхождения, фантастические сражения и сомнительные навыки доставки. Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX и Totally Reliable Delivery Service ждут подписчиков с сегодняшнего дня.

Чтобы узнать больше обо всех новых играх PlayStation Now за ноябрь 2021 года, перейдите на официальный сайт PlayStation.
Комментарии и отзывы PlayStation Now
Xbox Cloud Gaming теперь доступен на ПК через приложение Xbo…
Xbox Cloud Gaming теперь доступен на ПК через приложение XboMicrosoft объявила, что с сегодняшнего дня в ее облачную потоковую службу Xbox Cloud Gaming можно играть …
PetitFabrik и Neo Forza объявляют о совместном запуске игры …
PetitFabrik и Neo Forza объявляют о совместном запуске игры Бразильская студия PetitFabrik объявляет о совместном сотрудничестве с Neo Forza бренд Goldkey Technology…
Rockstar представила ремастер оригинальной трилогии GTA…
Rockstar представила ремастер оригинальной трилогии GTAТолько что был подтвержден один из важнейших секретов игрового мира: Rockstar Games перевыпускает еще три…
Игровое мероприятие EGX в Лондоне состоится в октябре…
Игровое мероприятие EGX в Лондоне состоится в октябреМероприятие EGX (ранее называлась Eurogamer Expo) проводится каждый год и посвящено видеоиграм. Гости смо…
Запуск Evil Dead: The Game перенес на 2022 год…
Запуск Evil Dead: The Game перенес на 2022 годSabre Interactive объявила, что их новый проект под названием - Evil Dead: The Game, запуск которого план…
Тестирование трассировки лучей для PS5 и Xbox Series в игре …
Тестирование трассировки лучей для PS5 и Xbox Series в игре Если вы хотите узнать больше о киберпанк-платформере Ghostrunner, разработанном польским разработчиком On…
God of War Ragnarok официально подтвержден…
God of War Ragnarok официально подтвержденОб игре God of War Ragnarok первая информация появилась еще в сентября прошлого года, спустя год, Sony по…
Embracer Group объявила о приобретении 8 игровых студий…
Embracer Group объявила о приобретении 8 игровых студийКомпания Embracer Group становится все больше и больше, поглощая игровые студии, среди которых Gearbox So…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor