Ноябрьские игры для PlayStation Now уже доступны

Сегодня Sony представила новые игры для PlayStation Now на ноябрь, предлагающие возможность поиграть в Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX и Totally Reliable Delivery Service. В ноябрьской линейке PlayStation Now вас ждут всплески преступлений, опасные горные восхождения, фантастические сражения и сомнительные навыки доставки. Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX и Totally Reliable Delivery Service ждут подписчиков с сегодняшнего дня.

Чтобы узнать больше обо всех новых играх PlayStation Now за ноябрь 2021 года, перейдите на официальный сайт PlayStation.