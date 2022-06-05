Новая часть серии игр Dragon Age получила официальное название "Dragon Age: Dreadwolf"

Bioware анонсировала следующую эпическую игру серии игр Dragon Age, которая получила официальное название - Dragon Age: Dreadwolf. По словам компании, игра выйдет в следующем году. Игра находится на стадии разработки и более детальные подробности о ней появятся ближе к релизу.

Bioware утверждает, что прозвище "Dreadwolf" (Ужасный волк) относится к Соласу, бывшему члену отряда инквизиции Dragon Age. Эльфийский маг, превратился из героя в злодея, учитывая, что Bioware описывает его как антагониста.