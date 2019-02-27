Новая игра для iPhone с забавным героем авокадо AVO

Разработчик Playdeo собирается выпустить свою первую мобильную игру, главным героем которого будет авокадо по имени AVO.

В игре вы будете управлять авокадо, прокладывая пути для милых фруктов, помогая ему избегать некоторых неприветливых дронов с помощью своего друга. Также, вы можете заставить AVO танцевать. Avo попал в мир, где фрукты могут быть героями в приключениях во времени и пространстве. По словам Pocket Lint, это эксклюзив для iPhone, и здесь есть некоторая весомая родословная для мобильных игр - ведущий дизайнер Monument Valley 2 является частью команды Playdeo. Данная игра уже появится уже завтра.