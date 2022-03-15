Новая компания по производству видеоигр нацелена на разработку терапевтических игр

Исследования показывают, что инструменты на основе видеоигр могут помочь при таких состояниях, как депрессия и СДВГ. DeepWell Digital Therapeutics планирует развивать эти исследования. "Уже было проделано огромное количество научных работ, — говорит Райан Дуглас." По его словам, игра используемая в качестве медицины, сначала разрабатывалась как терапия, с добавлением забавных или увлекательных элементов игрового процесса. Но DeepWell хочет, чтобы разработчики создавали игры максимально увлекательным способом чтобы помочь в лечении заболеваний. DeepWell планирует разработать собственные игры, нацеленные на психическое здоровье.