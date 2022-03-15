Новая компания по производству видеоигр нацелена на разработку терапевтических игр

Основатель Devolver Digital Майк Уилсон в партнерстве с экспертом по медицинскому оборудованию Райаном Дугласом запускает DeepWell Digital Therapeutics, компанию по производству видеоигр, которая будет разрабатывать игры, которые могут лечить заболевания. По словам основателей, компания также поможет сторонним компаниям определить существующие игры, которые имеют терапевтическую ценность.

Исследования показывают, что инструменты на основе видеоигр могут помочь при таких состояниях, как депрессия и СДВГ. DeepWell Digital Therapeutics планирует развивать эти исследования. "Уже было проделано огромное количество научных работ, — говорит Райан Дуглас." По его словам, игра используемая в качестве медицины, сначала разрабатывалась как терапия, с добавлением забавных или увлекательных элементов игрового процесса. Но DeepWell хочет, чтобы разработчики создавали игры максимально увлекательным способом чтобы помочь в лечении заболеваний. DeepWell планирует разработать собственные игры, нацеленные на психическое здоровье.
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