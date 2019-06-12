Новые сюжетные подробности Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft

2019-06-12, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Игровые новости; [51]

В анонсирующем трейлере к E3 2019 компания Ubisoft намекнула, что геймеры не увидят Beyond Good & Evil 2 на выставке. Все же разработчики продолжат делиться новостями об игре, и первая пачка деталей подъехала на прошлой трансляции. На прошедшем стриме разработчики показали много концепт-артов, продемонстрировав создание гибридов обезьян. По словам Ubisoft, геймеры смогут играть за человека, гибрид акулы, носорога и так далее, но каждый раз путь персонажа будет начинаться с рабства. На трансляции разработчики уделили внимание гибриду обезьяны, ведь история этих существ оказались наиболее мрачной.

Главная особенность человекообезьян — сила и ловкость, которую люди решили использовать для добычи ресурса под названием Diwalite. Этот материал как раз и нужен для создания гибридов, а добывается он на темной стороне планеты Soma, где бушуют метеоритные дожди. С помощью перчатки, существа собирают Diwalite из упавших метеоритов, который может как и создать живое, так и уничтожить его.

Если игрок выберет для прохождения человекообезьяну, то история начинается после очередной катастрофы, которая практически убила главного героя. Корпорация не ценит жизнь гибридов, так что раненого просто оставили умирать. К счастью, главного героя успевают спасти космические пираты, которые впоследствии дают ему первый корабль, пушки и пускают исследовать мир.


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