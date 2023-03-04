Новый Moto G Stylus протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования нового поколения смартфона Moto G Stylus. Аппарат на однокристальной системе MediaTek Helio G88 набрал 348 и 1329 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Выбор данного процессора в новом поколения удивляет, ведь прошлогодний Moto G Stylus 5G оснащается более мощным и энергоэффективным чипсетом Qualcomm Snapdragon 695G. Неужели нас ждет даунгрейд в плане характеристик?

Напомним, что предшественник также характеризуется 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, предустановленной ОС Android 12, габаритами 169:75,8:9,3 мм и массой 215 г.
Компактная камера Zeiss ZX1 исчезла из магазинов …
Сетевые источники сообщают, что фотокамера Zeiss ZX1 больше недоступна для покупки в зарубежных интернет-…
Стабилизатор DJI RS 3 Mini оценен в $370…
Компания DJI пополнила ассортимент 3-х осевых стабилизаторов моделью DJI RS 3 Mini, которая весит всего 8…
Представлен объектив Voigtlander Nokton 50mm F/1…
Компания Cosina пополнила ассортимент сверхсветосильных объективов моделью Voigtlander Nokton 50mm F/1, п…
FPV-дрон iFlight Defender 25 оценен в $540 …
Компания iFlight пополнила ассортимент FPV-дронов моделью Defender 25, которая весит всего 249 граммов. Н…
Представлен объектив Pergear 14mm F/2.8…
Компания Pergear пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Pergear 14mm F/2.8, которая…
Объектив Yongnuo 12-35mm F/2.8-4 STM ASPH готов к выходу …
Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально зум-объективе Yongnuo 12-35…
Стала известна дата выхода камеры Fujifilm X-S20 …
Сетевые источники сообщают, что компания Fujifilm готовит к выходу камеру Fujifilm X-S20. Утверждается, ч…
Камера Fujifilm X-Pro 4 получит 40-Мп сенсор…
В сети появились подробности о беззеркальном фотоаппарате APS-С формата Fujifilm X-Pro 4, которая еще не …
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor