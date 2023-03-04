Новый Moto G Stylus протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования нового поколения смартфона Moto G Stylus. Аппарат на однокристальной системе MediaTek Helio G88 набрал 348 и 1329 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Выбор данного процессора в новом поколения удивляет, ведь прошлогодний Moto G Stylus 5G оснащается более мощным и энергоэффективным чипсетом Qualcomm Snapdragon 695G. Неужели нас ждет даунгрейд в плане характеристик?

Напомним, что предшественник также характеризуется 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, предустановленной ОС Android 12, габаритами 169:75,8:9,3 мм и массой 215 г.