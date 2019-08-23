Новый геймплей Cyberpunk 2077 покажут 30 августа

Cyberpunk 2077, с участием Киану Ривз, одна из самых ожидаемых игр 2020 года. CD Projekt Red объявили, что на следующей неделе они будут транслировать 15-минутную демонстрационную версию RPG, а также интервью с разработчиками на своих каналах Twitch и Mixer.

Официальный анонс игрового потока подробно описывает то, что мы должны ожидать: “Ожидайте глубокого понимания мыслительного процесса, стоящего за творческими решениями, информации о Pacifica - одном из районов ночного города - и ДЕСЯТИ материалов по стилям игры, которые вы сможете освоить при запуске Cyberpunk 2077 в следующем году.” Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля на PS4, Xbox One, РС и Google Stadia.