Новый геймплей Streets of Rage 4 удивил фанатов

YouTube канал IGN опубликовал 7 минут игрового процесса Streets of Rage 4. В ролике показали как Аксель и новая для серии героиня Чери раздают тумаков уличным бандитам. Среди противников «засветились» классические для франшизы толстяки, парни с ирокезами и панки с мачете. В конце героев поджидал босс.

Первые кадры Streets of Rage 4 дают надежду на достойное возвращение серии. Несмотря на смену визуального стиля анимации плавные, враги не тупят и ведут себя агрессивно, да и фишки серии, вроде бонусов на уровнях, остались. Положительно настроена и остальная аудитория геймеров. Под геймплейным роликом лайков больше, чем дизлайков, что разработчики могут воспринимать, как общественное одобрение.

Выйдет Streets of Rage 4 на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, но даты релиза до сих пор нет.