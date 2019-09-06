Новый гигантский имперский звездный разрушитель Lego

LEGO представила имперский звездный разрушитель из 4784 деталей, который имеет длину 110 см.

LEGO Imperial Star Destroyer 75252, являющийся частью престижной серии игрушек Star Wars Ultimate Collector и является ремейком оригинального UCS Imperial Star Destroyer 10030, который впервые появился еще в 2002 году.

В этом наборе будет больше деталей, улучшений в сборке и полная сборка в техники. Модель Ultimate Collector Series воссоздает звездолет из начального эпизода «Звездных войн» с поворотными пушками, наклонной радиолокационной тарелкой, выхлопными механизмами шарнирных двигателей и небольшим Tantive IV.

В комплект также входят подставка и две мини-статуэтки Imperial. Новый набор будет доступен за $ 699 1 октября, но VIP-члены смогут забрать его 18 сентября.