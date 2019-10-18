Новый игровой режим игры Sea of ​​Thieves: Fort of the Damned

Хэллоуин в онлайн-играх это особое событие. Разработчики "Sea of ​​Thieves" не остались за бортом корабля, а выпустили октябрьское обновление.

В описании говорится что, форт Старого Бута был захвачен темными силами и превращен в Форт Проклятых. Введен новый игровой режим - Fort of the Damned. В Pirate Emporium были добавлены новые предметы для сезона Хэллоуина - это скелет Какаду и скелет Marmoset, они будут доступны только в течение ограниченного времени.

Обновление включает в себя новый инструмент для игры в банджо, новую косметику, одежду и оружие. На Арене появилась возможность соревноваться в командах Sloop из двух человек. Добавили шесть новых локаций.