Новый мод Elden Ring предлагает более сложный режим

Новый мод Elden Ring, который был опубликован в сети несколько дней назад, делает последнюю игру From Software еще более сложной, вводя новый режим. Модификация Hard Mode в Elden Ring вносит множество изменений в игровой процесс. Сложный режим добавляет 50% здоровья всем врагам и боссам, уменьшает здоровье призванных на 25% и исправляет другие мелкие детали для повышения уровня сложности. Порог как для Кровоизлияния, так и для Обморожения увеличен на 25%.

Мод Elden Ring Hard Mode можно загрузить с сайта Nexus Mods. Elden Ring доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.
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