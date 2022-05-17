Новый мод Elden Ring предлагает более сложный режим

Новый мод Elden Ring, который был опубликован в сети несколько дней назад, делает последнюю игру From Software еще более сложной, вводя новый режим. Модификация Hard Mode в Elden Ring вносит множество изменений в игровой процесс. Сложный режим добавляет 50% здоровья всем врагам и боссам, уменьшает здоровье призванных на 25% и исправляет другие мелкие детали для повышения уровня сложности. Порог как для Кровоизлияния, так и для Обморожения увеличен на 25%.

Мод Elden Ring Hard Mode можно загрузить с сайта Nexus Mods. Elden Ring доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.