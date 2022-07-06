Новый патч Horizon Forbidden West Patch 1.17 добавляет новые функции на PlayStation 5

Разработчик Guerilla Games выпустил новое обновление для Horizon Forbidden West. Patch 1.17 представляет поддержку переменной частоты обновления и высокой частоты обновления на игровой консоли PlayStation 5. Также добавлен новый режим сбалансированной графики, который представляет игровой процесс с частотой 40 Гц для поддерживаемых дисплеев. Новый патч улучшает производительность и стабильность игры. Patch 1.17 включает исправление известных ошибок и исправления в квестах.
Ознакомится с примечаниями к новому патчу можно на официальном сайте игры.