Новый патч Horizon Zero Dawn Patch 1.10 улучшает визуальные эффекты

Разработчик Guerrilla Games выпустила Patch 1.10 для Horizon Zero Dawn. В нем содержится исправления связанные с растительностью и производительностью графических процессоров AMD Radeon RX 6000-серии. Исправлена ​​ошибка, из-за которой список квестов с поручениями пересекался со списком учебных заданий. Устранены вылеты при нажатии клавиши Win.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой меню (и экран загрузки) отображались в неправильном масштабе при изменении автофокуса в режиме игры без рамок. Помимо других изменений, обновление 1.10 содержит различные улучшения производительности и графики, а также исправления сбоев и многое другое.