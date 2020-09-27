Новый патч для Marvel Avengers исправляет более тысячи ошибок

Marvel Avengers вышла пару недель назад, и хоть пользователи остались довольны игрой, ошибки продолжали сопровождать игроков. Разработчик Crystal Dynamics продолжает устранять проблемы выпустив патч V1.3.0. Новый патч устраняет проблемы связанные с с ошибками в режиме компании, проблемы с подбором игроков в многопользовательском режиме, исправления графики и анимации.

Устранены ошибки связанные с пользовательским интерфейсом, с системой боев и другими известными ошибками. Полный список исправлений можно найти на официальном сайте игры.
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