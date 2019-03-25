Новый режим в Star Wars Battlefront II будет доступен 26 марта

DICE и EA полны решимости сохранить Star Wars Battlefront II, через год после того, как они провалились с лут-боксом.

26 марта они выпустят глобальное обновление Capital Supremacy. Это режим эпохи клонов, который впервые включает в себя персонажей AI в соревновательных матчах Battlefront II. Две команды из 20 человек-игроков, каждая из которых дополнена 12 солдатами с искусственным управлением, будут вторгаться в космические корабли. Это сложный, многоступенчатый режим, который может привести к длительным боям. Он начинается с этапа контроля территории на земле. Если вы контролируете большинство очков достаточно долго, вы становитесь атакующим во время фазы вторжения корабля и должны мчаться к шаттлу, чтобы увеличить количество подкреплений, которые вы получаете, когда начинается атака. Оказавшись на борту корабля, атакующие должны прорваться через системы защиты и уничтожить слабые места корабля, чтобы победить. Однако есть подвох: если защитники выдержат, они отправят бой обратно на землю и даже получат преимущество. Любой нанесенный ущерб кораблям остается на месте, поэтому у атакующих, которые получают вторую попытку, гораздо больше шансов на победу.