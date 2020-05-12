Новый сезон Apex Legends Сезон 5: Fortune's Favor добавляет еженедельные квесты

Новый сезон Apex Legends Сезон 5: Fortune's Favor принес множество изменений и добавил нового героя. Также разработчик добавил еженедельные PvE квесты для каждого персонажа. Игрокам доступен новый контент - Охота, он проходит в Кингс-Каньон ночью. За каждую Охоту игроки получат кусок артефакта.

Участвуя в PvP матчах Apex Legends игрок может собирать наборы сокровищ ежедневно. Наборы сокровищ включают в себя: крафт-металл, BattlePass XP, пакеты Apex или разблокировку новых охотников. Собрав 9 предметов реликвии, игрок получит награды и раскроет секрет Apex Legends.
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