Новый тактический шутер для Android и iOS - Shadowgun War Games

Shadowgun War Games - бесплатный шутер от первого лица, но на этот раз вы будете играть на арене против пяти других игроков. Shadowgun War Games фокусируется на командных битвах 5 на 5 и позволяет игрокам выбирать героя, который лучше соответствует их стилю игры.

Разработчики заявляют, что более 1,5 миллиона пользователей уже предварительно зарегистрировались для участия в играх Shadowgun, поэтому обязательно найдется с кем поиграть.

Новая игра, разработанная Madfinger Games, теперь доступна по всему миру для устройств iOS и Android.