Новый трейлер Battlefield 2042 режим Hazard Zone

Battlefield 2042 запускается с тремя увлекательными многопользовательскими играми. Два классических игровых режима All-Out Warfare, Conquest и Breakthrough, демонстрируют мощь технологий нового поколения, отправляя 128 игроков на огромные арены на PlayStation 5, Xbox Series X / S и ПК. Портал Battlefield напоминает Кузницу Ореола.

Сообщество может создавать собственные уникальные плейлисты, настраивая правила взаимодействия, используя оружие, фракции и многое другое из прошлого, настоящего и будущего франшизы. Последний, загадочный тип игры, Hazard Zone, был раскрыт сегодня в официальном трейлере и предложил новый взгляд на формулу королевской битвы, в которой убийства уступают место целям и выживанию. В этом игровом режиме важна интенсивность высоких ставок в составе команды.

Hazard Zone - это использование операторов, гаджетов и тактических улучшений для победы. Вы больше, чем просто наемник, у которого есть триггер, поскольку вам было поручено обезопасить как можно больше упавших дисков с данными и извлечь их с поля битвы. Конечно, это легче сказать, чем сделать, поскольку семь других команд будут сражаться на консолях следующего поколения и ПК. Hazard Zone будет режимом для 24 игроков на Xbox One и PlayStation 4.
Комментарии и отзывы Battlefield 2042 Hazard Zone
Запущен открытый бета-тест New World…
Запущен открытый бета-тест New WorldГрядущая MMO-игра New World от Amazon Game Studios запускается 28 сентября. Хотя запуск уже несколько раз…
Запуск SkateBIRD переносится на 16 сентября…
Запуск SkateBIRD переносится на 16 сентябряGlass Bottom Games переносит запуск увлекательной игры SkateBIRD. Изначально игра должна была выйти 12 ав…
Гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдет в марте 2022 года…
Гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдет в марте 2022 годаГоночный симулятор Gran Turismo 7 получил новую дату релиза. Это первая игра выпущенная после Gran Turism…
Модульная консоль GPD XP получит SoC Helio G95…
Модульная консоль GPD XP получит SoC Helio G95Компания GPD раскрыла некоторые параметры своей новой игровой приставки GPD XP, которая получит модульную…
В Epic Games Store бесплатно отдают просто шикарную игру…
В Epic Games Store бесплатно отдают просто шикарную игруКаждый четверг бесплатные игры, предлагаемые в Epic Games Store, меняются, давая пользователям возможност…
Симулятор файтинга King of Fighters XV выйдет в феврале 2022…
Симулятор файтинга King of Fighters XV выйдет в феврале 2022SNK CORPORATION представили новый трейлер к файтингу King of Fighters XV и подтвердили ее запуск. …
Новый трейлер Battlefield 2042 режим Hazard Zone…
Новый трейлер Battlefield 2042 режим Hazard ZoneBattlefield 2042 запускается с тремя увлекательными многопользовательскими играми. Два классических игров…
Top Clans 2021 представляет: Dota2 в России…
Top Clans 2021 представляет: Dota2 в РоссииКомпания NetEase, один из ведущих китайских разработчиков и издателей, с гордостью подтверждает, что в от…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor