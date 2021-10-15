Новый трейлер Battlefield 2042 режим Hazard Zone

Battlefield 2042 запускается с тремя увлекательными многопользовательскими играми. Два классических игровых режима All-Out Warfare, Conquest и Breakthrough, демонстрируют мощь технологий нового поколения, отправляя 128 игроков на огромные арены на PlayStation 5, Xbox Series X / S и ПК. Портал Battlefield напоминает Кузницу Ореола.

Сообщество может создавать собственные уникальные плейлисты, настраивая правила взаимодействия, используя оружие, фракции и многое другое из прошлого, настоящего и будущего франшизы. Последний, загадочный тип игры, Hazard Zone, был раскрыт сегодня в официальном трейлере и предложил новый взгляд на формулу королевской битвы, в которой убийства уступают место целям и выживанию. В этом игровом режиме важна интенсивность высоких ставок в составе команды.

Hazard Zone - это использование операторов, гаджетов и тактических улучшений для победы. Вы больше, чем просто наемник, у которого есть триггер, поскольку вам было поручено обезопасить как можно больше упавших дисков с данными и извлечь их с поля битвы. Конечно, это легче сказать, чем сделать, поскольку семь других команд будут сражаться на консолях следующего поколения и ПК. Hazard Zone будет режимом для 24 игроков на Xbox One и PlayStation 4.