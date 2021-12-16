Новое DLC для игры Predator Hunting Grounds

Команда разработчиков IllFonic объявила о выпуске нового DLC для игры Predator Hunting Grounds, в которое входят новые Falconer, Captured и Mr. Black Predators. Эти три члена расы Yautja уже некоторое время бродят по миру. Мистер Блэк, также известный как берсерк, Хищник, был идентифицирован Изабель Ниссенбаум, когда он застрял на планете заповедника, и был вовлечен в первый случай конфликта подвидов Хищников.

Декабрьское бесплатное обновление добавляет крючковое оружие в арсенале хищника. Это обновление также содержит косметические элементы. Теперь вы можете выбрать боевые шрамы на теле и маске хищника.