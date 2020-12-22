Новое обновление Cyberpunk 2077 Hotfix 1.05 оптимизирует игру на платформе AMD

CD Project RED выпустила новое обновление для Cyberpunk 2077. Патч версии Hotfix 1.05 предлагает многочисленные исправления и доступна на всех платформах. С журналом изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры, рассмотрим самые интересные.

Теперь платформа AMD оптимизирована под игру, это касается 4 и 6 ядерных процессоров Ryzen. 8, 12 и 16 ядерные работают без нареканий. Исправлены ошибки в миссиях, улучшен геймплей и NPC. Исправлены визуальные ошибки с некорректным изображением разных предметов, персонажей и прочее. Консольные версии также получили ряд исправлений. Настройки теперь не сбрасываются "по умолчанию" при перезапуске нескольких игровых сессий.
Комментарии и отзывы Cyberpunk 2077 Hotfix 1.05
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