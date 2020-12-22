Новое обновление Cyberpunk 2077 Hotfix 1.05 оптимизирует игру на платформе AMD

Теперь платформа AMD оптимизирована под игру, это касается 4 и 6 ядерных процессоров Ryzen. 8, 12 и 16 ядерные работают без нареканий. Исправлены ошибки в миссиях, улучшен геймплей и NPC. Исправлены визуальные ошибки с некорректным изображением разных предметов, персонажей и прочее. Консольные версии также получили ряд исправлений. Настройки теперь не сбрасываются "по умолчанию" при перезапуске нескольких игровых сессий.
CD Project RED выпустила новое обновление для Cyberpunk 2077. Патч версии Hotfix 1.05 предлагает многочисленные исправления и доступна на всех платформах. С журналом изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры, рассмотрим самые интересные.