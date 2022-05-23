Новое обновление Gran Turismo 7 добавляет новые автомобили

Новое обновление Gran Turismo 7 будет выпущено в ближайшие дни, подтвердил создатель серии Кадзунори Ямаути.

Новое обновление добавит в игру два новых гоночных автомобиля. Речь идет о Toyota GR010 Hypercar и GoPro Rampage 1970 Camaro, он вошли в число новых автомобилей, добавленных в последнюю запись Gran Turismo. Наряду с вышеупомянутыми новыми автомобилями, это новое обновление, вероятно, также будет содержать различные исправления и, возможно, некоторые новые трассы, пейзажи и мировые трассы. Дата выхода обновления не раскрыта.

Gran Turismo 7 — компьютерная игра в жанре гоночного симулятора, разработанная Polyphony Digital и изданная Sony Interactive Entertainment. Является восьмой основной игрой в серии игр Gran Turismo. Она доступна на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4.