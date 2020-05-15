Новое обновление PUBG 7.2 будет доступно 20 мая

На карте Викенди возвели новые домики, а также увеличили количество точек появления боеприпасов. Появилась возможность полить бензином землю и поджечь с помощью выстрела, гранаты или коктейля Молотова. Патч выйдет 20 мая.
Новое обновление PUBG 7.2 для версии ПК теперь доступно на тестовом сервере. Версия 7.2 вводит новый режим игры. Также игру сбалансировали, добавили ботов и изменили характеристики оружия. Новая система рангов создаст интерес для игроков и позволит сражаться за первое место в рейтинге.