Новое обновление для Call of Duty: Modern Warfare

В шутере от первого лица Call of Duty: Modern Warfare игроки в настоящее время разочарованы по нескольким причинам. Игроки по-прежнему недовольны дальним уроном дробовика 725, а также на мины Клэймор. Некоторые очки опыта в оружии учитываться не правильно. Как только пользователь достигал высокое офицерское звание появлялись сбои. Игроки жаловались на проблемы с некоторыми миссиями.

Разработчики готовят новое обновление что бы улучшить игровой процесс. Будут внесены коррективы в звуковую гамму. Обновление коснется оружия и миссий.