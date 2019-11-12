Новое обновление для Call of Duty: Modern Warfare

2019-11-12, Автор - Ramil; Продукт - Call of Duty: Modern Warfare; [107]
В шутере от первого лица Call of Duty: Modern Warfare игроки в настоящее время разочарованы по нескольким причинам. Игроки по-прежнему недовольны дальним уроном дробовика 725, а также на мины Клэймор. Некоторые очки опыта в оружии учитываться не правильно. Как только пользователь достигал высокое офицерское звание появлялись сбои. Игроки жаловались на проблемы с некоторыми миссиями.

Разработчики готовят новое обновление что бы улучшить игровой процесс. Будут внесены коррективы в звуковую гамму. Обновление коснется оружия и миссий.

Комментарии и отзывы Call of Duty: Modern Warfare
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