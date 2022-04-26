Новое обновление в Dying Light 2 Stay Human добавляет новый режим New Game+

Разработчики Dying Light 2 Stay Human объявили о выпуске нового обновления.

Следующее обновление для Dying Light 2 Stay Human выйдет на этой неделе и принесет с собой ряд столь востребованных функций, таких как «New Game+», ползунок FOV на консолях и дополнительные исправления для кооперативного режима игры. «New Game+» — самое крупное дополнение, поскольку кажется, что оно выходит за рамки аналогичных режимов в других играх, добавляя совершенно новые предметы коллекционирования, испытания, битвы и миссии, которые нужно выполнить. Конечно, это также позволит вам выбирать новые сюжетные линии.