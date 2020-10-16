Объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR оценен в $1000

Компания Fujifilm X представила объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR для беззеркальных камер формата APS-C с креплением Х. Новинка характеризуется стабилизатором с эффективностью до 3,5 ступени экспозиции, кольцом диафрагмы с укрупненной шкалой, функцией автоматической фиксации положения, защитой от пыли и брызг, оптической схемой из 14 элементов в 10 группах, включая 4 асферических и 3 элемента со сверхмалой дисперсией, фокусным расстоянием 10-24 мм (15-36 мм в 35 мм эквиваленте), углом поля зрения 110°- 61,2°, диафрагмой f/4-f/22, 7-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см и 24 см в режиме макро, максимальным увеличением 0,16х, диаметром для фильтра 72 мм, диаметром 78 мм, длиной 87 мм и массой 385 г. Объектив появится в российской продаже в ноябре по цене в 80 000 рублей.