Объектив Fujinon XF 8mm F/3.5 R WR оценен в $800

Компания Fujifilm пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Fujinon XF 8mm F/3.5 R WR, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 12 мм в полнокадровом эквиваленте, углом обзора 120 градусов, массой 216 граммом, длиной 52.8 мм, резьбой для светофильтра 62 мм, оптической конструкцией из 12 элементов в 9 группах, в том числе три асферических и два ED-элемента, механизмом внутренней фокусировки, минимальной дистанцией для фокусировки 18 см, защитой непогоды с уплотнениями в 10 точках, а также кольцами управления диафрагмой и фокусировкой. Объектив появится в продаже через месяц по цене в 800 долларов.