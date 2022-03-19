Объектив Lensbaby Soft Focus II оценен в $180

Компания Lensbaby пополнила ассортимент объективов моделью Soft Focus II с фокусным расстоянием 50 мм. Новинка характеризуется регулируемой 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/2,5 и минимальным f/22, углом поля зрения для полнокадровых камер 45°, оптической схемой из двух элементов в одной группе, антибликовым покрытием, ручным управлением фокусом и минимальной дистанцией для фокусировки 38 см. Объектив доступен для камер с байонетом Pentax K, Fujifilm X, Sony A, Sony E, Nikon F, Nikon Z, Canon EF, Canon RF и L, а также камер системы Micro Four Thirds по цене в 180 долларов. При этом, для его использования понадобится Lensbaby Composer.