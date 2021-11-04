Объектив M.Zuiko Digital ED 20mm F/1.4 Pro оценен в $800

Бренд OM System пополнил ассортимент объективов моделью M.Zuiko Digital ED 20mm F/1.4 Pro для беззеркальных камер с креплением Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 20 мм (40 мм в 35-мм эквиваленте), оптической конструкцией из 11 элементов в 10 группах, в том числе одним Super ED, двумя Super HR (с высоким преломлением) и двумя асферическими элементами, массой всего 247 граммов, защитой от пыли и влаги, герметичностью в соответствии со степенью IPX1, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см и максимальным увеличением 0.22х. Объектив появится в продаже в конце декабря по цене в 800 долларов.

Комментарии и отзывы M.Zuiko Digital ED 20mm F/1.4 Pro
Представлен объектив Sigma 24mm F2 DG DN | Contemporary…
Представлен объектив Sigma 24mm F2 DG DN | ContemporaryСегодня компания Sigma представила не только объектив 90mm F2.8 DG DN | Contemporary, но и широкоугольную…
Canon EOS R1 выйдет во второй половине 2022 года…
Canon EOS R1 выйдет во второй половине 2022 годаВ сети появилась информация о том, что полнокадровая беззеркальная фотокамера Canon EOS R выйдет в третье…
Новая камера для стриминга Razer Kiyo X Webcam…
Новая камера для стриминга Razer Kiyo X WebcamRazer анонсировала Kiyo X Webcam - обновление своей видеокамеры начального уровня для стримеров. Новая мо…
Объектив Samyang AF 24-70mm F/2.8 FE оценен в $980…
Объектив Samyang AF 24-70mm F/2.8 FE оценен в $980Компания Samyang пополнила ассортимент парфокальных зум-объективов моделью AF 24-70mm F/2.8 FE, которая п…
Объектив Sigma 90mm F/2.8 DG DN Contemporary готов к выходу…
Объектив Sigma 90mm F/2.8 DG DN Contemporary готов к выходуВ сети появились подробные характеристики объектива Sigma 90mm F/2.8 DG DN Contemporary для беззеркальных…
NIKON ПОПОЛНЯЕТ ЛИНЕЙКУ NIKKOR Z УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗУМ-ОБЪЕКТИВО…
NIKON ПОПОЛНЯЕТ ЛИНЕЙКУ NIKKOR Z УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗУМ-ОБЪЕКТИВОСегодня компания Nikon представила NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR — универсальный объектив, который…
Камера Sony Alpha ZV-E10 оценена в 64 тысячи рублей…
Камера Sony Alpha ZV-E10 оценена в 64 тысячи рублейКомпания Sony начала принимать предзаказы на фотокамеру Alpha ZV-E10, которая позиционируется как инструм…
Среднеформатная камера Fujifilm GFX50s II оценена в $4000…
Среднеформатная камера Fujifilm GFX50s II оценена в $4000Компания Fujifilm пополнила ассортимент среднеформатных беззеркальных камер моделью Fujifilm GFX 50S II, …
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor