Объектив M.Zuiko Digital ED 20mm F/1.4 Pro оценен в $800

Бренд OM System пополнил ассортимент объективов моделью M.Zuiko Digital ED 20mm F/1.4 Pro для беззеркальных камер с креплением Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 20 мм (40 мм в 35-мм эквиваленте), оптической конструкцией из 11 элементов в 10 группах, в том числе одним Super ED, двумя Super HR (с высоким преломлением) и двумя асферическими элементами, массой всего 247 граммов, защитой от пыли и влаги, герметичностью в соответствии со степенью IPX1, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см и максимальным увеличением 0.22х. Объектив появится в продаже в конце декабря по цене в 800 долларов.