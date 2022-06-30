Объектив Nikkor Z 400mm F/4.5 VR S оценен в $3295

Компания Nikon пополнила ассортимент супертелеобъективов моделью Nikkor Z 400mm F/4.5 VR S, которая может похвастаться небольшой массой в 1160 граммов. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 19 элементов в 13 группах, в том числе одним элементом со сверхнизкой дисперсией (ED), двумя элементами Super ED и одним коротковолновым преломляющим элементом (SR), покрытием Nano Crystal Coating, оптической стабилизацией с компенсацией до 5.5 стопов, шаговым двигателем автофокусировки, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 250 см, диапазоном диафрагмы от F/4.5 до F/32, резьбой под светофильтр 95 мм, диаметром 104 мм и длиной 235 мм. Объектив доступен для заказа по цене в 3295 долларов.

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