Объектив Samyang AF 24-70mm F/2.8 FE оценен в $980

Компания Samyang пополнила ассортимент парфокальных зум-объективов моделью AF 24-70mm F/2.8 FE, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony с креплением E. Новинка характеризуется защитой от пыли и влаги, оптической схемой из 17 элементов в 14 группах, в том числе 2 элементами ASP, 1 HB, 3 линзами HR и 3 элементами ED, минимальной дистанцией для фокусировки 35 см, максимальным увеличением от 0,1x до 0,27x, углом обзора от 53º до 86º, линейным мотором автофокуса STM, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 82 мм, длиной 128,5 мм, диаметром 88 мм и массой 1096 граммов. Цена объектива составляет 980 долларов.