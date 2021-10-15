Объектив Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE появился в продаже

Сетевые источники сообщают о том, что анонсированный недавно объектив Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE уже продается в Тайланде по цене около 900 долларов. Напомним, что перед нами парфокальный зум-объектив, предназначенный для полнокадровых беззеркальных фотокамер Sony с байонетом E. Новинка характеризуется защитой от пыли и влаги, оптической схемой из 17 элементов в 14 группах, в том числе 2 элементами ASP, 1 HB, 3 линзами HR и 3 элементами ED, минимальной дистанцией для фокусировки 35 см, максимальным увеличением от 0,1x до 0,27x, углом обзора от 53º до 86º, линейным мотором автофокуса STM, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 82 мм, длиной 128,5 мм, диаметром 88 мм и массой 1096 г.