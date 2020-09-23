Объектив Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art показали на фото

Сетевые источники сообщили о скором выходе объектива Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art для полнокадровых беззеркальных камер с байонетами Sony E и Leica L. Пока сообщается об оптической схеме из 17 элементов в 12 группах, минимальном расстоянии для фокусировки 29,5 см, максимальном увеличении 1:1, автоматической фокусировкой, девятилепестковой диафрагме, переключателем для выбора режима работы кольца диафрагмы, диаметре фильтров 62 мм, диаметре объектива 74 мм, длине и массе 133,6 мм и 710 г для варианта с креплением Leica L, а также 135,6 мм и 715 г для версии с байонетом Sony E. Ориентировочная цена объектива составляет 800 долларов.