Объектив Sony FE 135mm F1.8 GM обойдется в 1900 долларов

Компания Sony представила полнокадровый светосильный объектив FE 135mm F1.8 GM, который ориентирован на портретных, свадебных и спортивных фотографов. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 135 мм, максимальной диафрагмой f/1,8, конструкцией объектива из 13 элементов в 10 группах (один XA, два Super ED и один ED), 11-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 0,70 м, установочным диаметром фильтров 82 мм, диаметром 90 мм, длиной 127 мм и массой 950 г. Объектив появится в продаже в апреле по цене 1900 долларов.