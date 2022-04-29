Объектив Sony FE 24-70mm F/2.8 G-Master II оценен в $2300

Компания Sony пополнила ассортимент зум-объективов вторым поколением модели Sony FE 24-70mm F/2.8 G-Master II, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony FE. Новинка характеризуется новой оптической конструкцией из пяти асферических элементов (два высокоточных XA-элемента), двумя элементами со сверхнизкой дисперсией и двумя элементами из стекла Super ED, антибликовым покрытием Sony Nano AR Coating II, 11-ти лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 21 см на 24 мм и 30 см на 70 мм, максимальным увеличением 0.32х, четырьмя линейными экстремально динамическими двигателями Sony XD, функцией компенсации дыхания фокусировки, функцией Linear Response MF, резьбой для светофильтров 82 мм, кольцом диафрагмы и массой 695 граммов. Объектив появится в продаже в июне по цене в 2300 долларов.

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