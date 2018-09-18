Объектив Sony FE 24mm F1.4 GM засветился на фото

Сетевые источники поделились фотографией, на которой, как утверждается, запечатлен объектив Sony FE 24mm F1.4 GM. Еще не представленный объектив был замечен у одного из журналистов, присутствовавших на мероприятии Sony. Предполагается, что линза будет показана в ближайшие дни. Вместе с ней ожидается анонс объектива с фокусным расстоянием 135 мм и максимальной диафрагмой f/1,8. Также японский гигант планирует презентации на 25 сентября и в середине октября. На одной из них ожидается дебют полнокадровой камеры a7S III.