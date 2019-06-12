Объектив Sony FE 600mm F4 GM OSS оценен в 13 000 долларов

2019-06-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony FE 600mm F4 GM OSS; [75]
Компания Sony Electronics пополнила ассортимент полнокадровых супертелеобъективов моделью с фиксированным фокусным расстоянием FE 600mm F4 GM OSS, который появится в продаже в августе этого года по цене около 13 000 долларов. Новинка характеризуется двумя линейными приводами, совместимостью с телеконверторами Sony E-mount 1.4x и 2.0x, поддержкой фильтров вставного типа диаметром 40,5 мм, углом поля зрения 4°10’, максимальной диафрагмой f/4, оптической схемой из 24 элементов в 18 группах с тремя элементами из флюорита, экстремально асферическим элементом (XA) и двумя элементами ED, минимальным расстоянием фокусировки 4,5 м, максимальным увеличением 0,14х, 11-лепестковой диафрагмой, диаметром 163,6 мм, длиной 449 мм и массой 3040 г.


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