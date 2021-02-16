Объектив Voigtlander Ultron Vintage Line 35mm F2 Aspherical Type II VM оценен в $850

Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtlander Ultron Vintage Line 35mm F2 Aspherical Type II VM для полнокадровых камер с креплений Leica M и Sony E. Новинка может похвастаться ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 35 мм, углом поля зрения 62,5°, оптической схемой из восьми элементов в пяти группах, включая ED и асферический элементы, 10-лепестковой диафрагмой в диапазоне f/2-f/16, минимальной дистанцией фокусировки 0,58 м, диаметром фильтра 39 мм, диаметром 52,0 мм, длиной 28,1 мм и массой 210 г. Объектив появится в продаже в следующем месяце по цене в 850 долларов.

Комментарии и отзывы Voigtlander Ultron Vintage Line 35mm F2 Aspherical Type II VM
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