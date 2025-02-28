Объектив Zeiss Otus ML 50mm F/1.4 оценен в 2500 долларов

Компания Zeiss пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделями Otus ML 50mm F/1.4 и Otus ML 85mm F/1.4 для беззеркальных камер с байонетами Sony E, Canon RF и Nikon Z. Новинки характеризуются ручной фокусировкой, апохроматическим дизайном, антибликовым покрытием Zeiss T*, оптической конструкцией из 14 линз в 11 группах, 10-лепестковой диафрагмой, кольцом управления диафрагмой без щелчков и комплектным ключом для плавной регулировки диафрагмы.

Zeiss Otus ML 50mm F/1.4 имеет длину 10 см, диаметр 77.4 миллиметра, резьбу для светофильтров 67 мм, металлический корпус массу 677 до 718 граммов, минимальную дистанцию фокусировки 50 см, максимальный коэффициент увеличения 1:7.3 и кольцо фокусировки с вращением на 259.5 градусов. Стоимость объективов составляет 2500 и 2800 долларов соответственно.
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