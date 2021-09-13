Объявлена дата релиза Alan Wake Remastered

Во время PlayStation Showcase, Remedy показала трейлер и поделилась информацией касаемо релиза игры Alan Wake Remastered.

Alan Wake Remastered предлагает полную версию игры и включает основную игру и два её сюжетных дополнения "The Signal" и "The Writer", с новой потрясающей графикой в 4K. Напряжённая эпизодическая история наполнена неожиданными поворотами, захватывающими дух событиями и интенсивными битвами, в которых потребуется нечто большее, чем оружие, чтобы разогнать тьму. Катсцены, причудливый состав персонажей и величественные виды северо-запада тихоокеанского побережья были улучшены для создания впечатляющего визуального эффекта и напряжённой атмосферы.

Игра выйдет 5 октября на PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК.