Объявлена дата релиза Alan Wake Remastered

Во время PlayStation Showcase, Remedy показала трейлер и поделилась информацией касаемо релиза игры Alan Wake Remastered.

Alan Wake Remastered предлагает полную версию игры и включает основную игру и два её сюжетных дополнения "The Signal" и "The Writer", с новой потрясающей графикой в 4K. Напряжённая эпизодическая история наполнена неожиданными поворотами, захватывающими дух событиями и интенсивными битвами, в которых потребуется нечто большее, чем оружие, чтобы разогнать тьму. Катсцены, причудливый состав персонажей и величественные виды северо-запада тихоокеанского побережья были улучшены для создания впечатляющего визуального эффекта и напряжённой атмосферы.

Игра выйдет 5 октября на PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Комментарии и отзывы Alan Wake Remastered
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