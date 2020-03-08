Объявлена дата релиза видеоигры Ghost of Tsushima

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - Ghost of Tsushima ; [84]
Ghost of Tsushima - компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разрабатываемая компанией Sucker Punch Productions для консоли PlayStation 4. Издателем будет компания Sony.

Действие игры происходит в 1274 году во время первого монгольского вторжения в Японию. Главный герой японский самурай по имени Дзин сражается с монголами на острове Цусима. Он ведет нестандартные методы борьбы и самурайские традиции. Игра с открытым миром, где вы можете передвигаться свободно.

Выход игры запланирован на 26 июня 2020 года.


Комментарии и отзывы Ghost of Tsushima
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1
Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GBЛучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)
Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0
Опубликовано первое фото с камеры Realme...
Опубликовано первое фото с камеры RealmeВчера стало известно, что флагманский смартфон Realme X50 5G будет представлен уже 7 января, а сегодня в ...
Представлен ПК-корпус открытого типа Xig...
Представлен ПК-корпус открытого типа XigКомпания Xigmatek представила новую версию корпуса открытого типа Zeus Spectrum Edition, который получил ...
ASRock TRX40 Taichi установило 5 мировых...
ASRock TRX40 Taichi установило 5 мировыхВедущий мировой производитель материнских плат, видеокарт и мини-ПК ASRock с гордостью сообщает о том, чт...
Новый флагман от Vivo Nex 3...
Новый флагман от Vivo Nex 3Компания Vivo выпустила мощный смартфон среднего варианта под названием Nex 3.Функции новинки входит акк...
Lexar представила SSD на серии NS200...
Lexar представила SSD на серии NS200Серия NS200 доступна в объеме 240 Гб, 480 Гб и 960 Гб. Накопители используют четырехканальный контроллер ...
Топовая модель Reno 10x Zoom...
Топовая модель Reno 10x ZoomКомпания Oppo выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Reno 10x Zoom.Аппарат имее...
Автономный грузовик проехал 4500 км...
Автономный грузовик проехал 4500 кмКакое-то время назад инженеры со всего мира начали говорить о том, что на рынке могут появиться грузовики...
Предварительный обзор Acer Predator CG7....
Предварительный обзор Acer Predator CG7.Начало года ознаменовано новым монитором компании Acer, который не только выглядит довольно круто и дорог...
HTC выпускает гарнитуры Vive VR...
HTC выпускает гарнитуры Vive VRКомпания в этом году выпустила три гарнитуры VR. Cosmos Elite поставляется со станциями слежения Steam VR...
Представлен мини-ПК RG-CT7800 на китайск...
Представлен мини-ПК RG-CT7800 на китайскКомпания Ruijie Networks представила мини-ПК RG-CT7800, в основе которого лежит китайский 8-ядерный проце...
Представлены процессорные кулеры Akasa V...
Представлены процессорные кулеры Akasa VКомпания Akasa пополнила ассортимент процессорных кулеров моделями Vegas Chroma LG и Vegas Chroma AM, пре...
Смартфон Google Pixel 5 XL засветился на...
Смартфон Google Pixel 5 XL засветился наМы уже привыкли к тому, что утечки по смартфонах Google Pixel появляются задолго до анонса и, судя по все...
Обзор Tigear Travel. Замок со сканером пальца для путешествийОбзор Tigear Travel. Замок со сканером пальца для путешествий
Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система
Обзор LEXAND LR80. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор LEXAND LR80. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигаторОбзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигатор
Обзор TakTark VB603. Беспроводная система видеонаблюдения за ребенкомОбзор TakTark VB603. Беспроводная система видеонаблюдения за ребенком
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor