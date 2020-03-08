Объявлена дата релиза видеоигры Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima - компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разрабатываемая компанией Sucker Punch Productions для консоли PlayStation 4. Издателем будет компания Sony.

Действие игры происходит в 1274 году во время первого монгольского вторжения в Японию. Главный герой японский самурай по имени Дзин сражается с монголами на острове Цусима. Он ведет нестандартные методы борьбы и самурайские традиции. Игра с открытым миром, где вы можете передвигаться свободно.

Выход игры запланирован на 26 июня 2020 года.