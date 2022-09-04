Объявлена дата выхода Rocksmith+ на ПК

Ubisoft объявила дату выхода игры Rocksmith+. Учитесь играть на акустической, электро- или бас-гитаре, исполняя любимые песни.

Rocksmith+ - это проверенный метод обучения с мгновенными рекомендациями, регулируемыми инструментами и постоянно растущей библиотекой официальных композиций. Пробуйте сами и присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые наполнили свою жизнь музыкой! Исполняйте композиции из обширной и постоянно растущей библиотеки песен во всех жанрах, включая классический рок, кантри, хип-хоп, R&B и многие другие. Исполняйте оригинальную аранжировку или играйте по таблицам аккордов. Электроинструменты можно подключать и через кабель Rocksmith Real Tone или другие аудиоинтерфейсы.

Rocksmith+ выходит 6 сентября на ПК через Ubisoft Connect.

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