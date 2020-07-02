Объявлена дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3

Не так давно была анонсирована видеоигра Project CARS 3, третья часть популярного гоночного симулятора. Новая часть приносит множество улучшений, по сравнению с предшественником.

В настоящее время, появилась информация с официального аккаунта в социальных сетях разработчика игры Slightly Mad Studios о дате выхода игры. Project CARS 3 выйдет 28 августа 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Project CARS 3 позволяет играть в режиме карьеры и многопользовательском режим, а также предлагает огромное количество автомобилей, широкие возможности их настройки и многое другое.
Комментарии и отзывы Project CARS 3
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