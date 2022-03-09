Объявлена дата выхода игры Gotham Knights

Дата выхода Gotham Knights официально объявлена ​​издателем Warner Bros. Interactive и разработчиком WB Games Montreal. После переноса на 2022 год еще в марте 2021 года для дополнительного времени, Warner Bros. теперь объявила, что ее приключенческий боевик с открытым миром будет выпущен 25 октября. «Готэм всегда будет нуждаться в своих героях. Приготовьтесь к совершенно новому приключению 25.10.22», — говорится в твите официального аккаунта Gotham Knights в Твиттере.

Официально анонсированный еще в августе 2020 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, Gotham Knights представляет семью Бэтмена, когда игроки вступают в роли Бэтгёрл, Найтвинга, Красного Капюшона и Робина.