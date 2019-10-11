Объявлены системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Издатель Activision объявил официальные требования для шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare. Игра требует 175 Гб свободного пространства на жестком диске.

Операционная система как минимум 64-битная Windows 7 SP1. Минимальные требования к процессору: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300. Что касается памяти, Activision говорит что 8 Гб хватит для комфортной игры, но рекомендуется 12 Гб. Почему Call of Duty: Modern Warfare нужно так много свободной памяти, пока неясно.

Рекомендованные графические карты для нового Call of Duty - это NVIDIA GeForce GTX 970, NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon R9 390, AMD Radeon RX 580.