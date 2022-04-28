Объявлены системные требования Diablo Immortal для ПК

Diablo Immortal будет доступна для устройств iOS и Android, а также для ПК, с полной кроссплатформенной поддержкой других платформ, а также поддержкой, геймпада, клавиатуры и мыши. Теперь, когда игра выходит на ПК, Blizzard также раскрыла минимальные и рекомендуемые системные требования. Diablo Immortal выйдет на iOS, Android и ПК во всем мире 2 июня.

Минимальные системные требования для ПК:

  • ОС: Windows 7 64-битная
  • Процессор: AMD FX-8100 или Intel Core i3
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Графический процессор: Radeon HD 6850 или GeForce GTX 460

Рекомендуемые системные требования для ПК:

  • ОС: Windows 10 64-битная
  • Процессор: Intel Core i5 или AMD Ryzen 5
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon RX 470
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