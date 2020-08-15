Объявлены системные требования Marvel's Avengers для ПК-версии

До выхода бета-версии компания Square Enix объявила системные требования игры Marvel's Avengers для ПК-версии. Версия для настольных ПК будет поддерживать дополнительный пакет текстур весом 30 Гб, высокое разрешение, также можно играть с несколькими мониторами.

Минимальные требования

  • Windows 10 64-битная
  • i3-4160 или аналог от AMD
  • 8 ГБ оперативной памяти
  • NVIDIA GTX 950 или AMD Radeon R9 270
  • DirectX 12
  • 75 ГБ места на жестком диске

Рекомендуемые требования

  • 64-разрядная версия Windows 10
  • Intel Core i7 4770K или AMD Ryzen 5 1600
  • 16 ГБ оперативной памяти
  • NVIDIA GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 8 ГБ
  • DirectX 12
  • 110 ГБ места на SSD
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