Объявлены системные требования Marvel's Avengers для ПК-версии

До выхода бета-версии компания Square Enix объявила системные требования игры Marvel's Avengers для ПК-версии. Версия для настольных ПК будет поддерживать дополнительный пакет текстур весом 30 Гб, высокое разрешение, также можно играть с несколькими мониторами.
Минимальные требования
- Windows 10 64-битная
- i3-4160 или аналог от AMD
- 8 ГБ оперативной памяти
- NVIDIA GTX 950 или AMD Radeon R9 270
- DirectX 12
- 75 ГБ места на жестком диске
Рекомендуемые требования
- 64-разрядная версия Windows 10
- Intel Core i7 4770K или AMD Ryzen 5 1600
- 16 ГБ оперативной памяти
- NVIDIA GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 8 ГБ
- DirectX 12
- 110 ГБ места на SSD