Объявлены системные требования ПК-версии видеоигры Days Gone

Sony опубликовала целый список игр которые должны выйти на ПК в этом году. Одной из таких игр станет Days Gone от разработчика Bend Studio. У игры уже появилась страница в сервисе Steam, а также объявлены системные требования. Дата выхода игры не раскрыты.

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)
  • Жесткий диск: 70 ГБ свободного места

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel Core i7-4770K или Ryzen 5 1500X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
  • Жесткий диск: 70 ГБ свободного места

Days Gone представляет собой приключенческий боевик, действие которого происходит через два года после катастрофической пандемии. Бывший байкер и преступник, а ныне охотника за наградой Дикон Сент-Джон пытается обрести смысл жизни в мире, объятом смерти.
Комментарии и отзывы Days Gone
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