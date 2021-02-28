Объявлены системные требования ПК-версии видеоигры Days Gone

Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 64-бит
- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)
- Жесткий диск: 70 ГБ свободного места
Рекомендуемые требования:
- ОС: Windows 10 64-бит
- Процессор: Intel Core i7-4770K или Ryzen 5 1500X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
- Жесткий диск: 70 ГБ свободного места
Days Gone представляет собой приключенческий боевик, действие которого происходит через два года после катастрофической пандемии. Бывший байкер и преступник, а ныне охотника за наградой Дикон Сент-Джон пытается обрести смысл жизни в мире, объятом смерти.