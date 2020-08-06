Объявлены системные требования шутера Boundary

Разработчики не объявили дату релиза игры, но поделились системными характеристиками для комфортной игры. Игра уже имеет страничку в игровом магазине Steam. Разработчик Surgical Scalpels планирует выпустить бета-версию для тестирования. Также упоминалось, что игра будет поддерживать трассировку лучей и функцию DLSS.
Рекомендуемые требования
- Операционная система: Windows7/8/10 64 битная версия
- Процессор: Intel Core i7-4770K
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
- DirectX: версия 11
- Высокоскоростной доступ к интернету
- Жесткий диск: 20 Гб дискового пространства