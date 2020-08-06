Объявлены системные требования шутера Boundary

Boundary представляет собой шутер от первого лица. Сражения проходят на разных космических станциях, а бойцами выступают космонавты.

Разработчики не объявили дату релиза игры, но поделились системными характеристиками для комфортной игры. Игра уже имеет страничку в игровом магазине Steam. Разработчик Surgical Scalpels планирует выпустить бета-версию для тестирования. Также упоминалось, что игра будет поддерживать трассировку лучей и функцию DLSS.

Рекомендуемые требования

  • Операционная система: Windows7/8/10 64 битная версия
  • Процессор: Intel Core i7-4770K
  • Оперативная память: 16 Гб
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • DirectX: версия 11
  • Высокоскоростной доступ к интернету
  • Жесткий диск: 20 Гб дискового пространства
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