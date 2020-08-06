Объявлены системные требования шутера Boundary

Boundary представляет собой шутер от первого лица. Сражения проходят на разных космических станциях, а бойцами выступают космонавты.

Разработчики не объявили дату релиза игры, но поделились системными характеристиками для комфортной игры. Игра уже имеет страничку в игровом магазине Steam. Разработчик Surgical Scalpels планирует выпустить бета-версию для тестирования. Также упоминалось, что игра будет поддерживать трассировку лучей и функцию DLSS.

Рекомендуемые требования