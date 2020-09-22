Объявлены системные требования для Watch Dogs: Legion

Ubisoft опубликовала системные требования для предстоящей игры Watch Dogs: Legion. Разработчики представили оптимальные требования для каждого разрешения, начиная от 1080p, заканчивая 4K.

Разрешение 1080p, высокие настройки

  • Процессор: Intel Core i7 4790 или AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480
  • Оперативная память: 8 Гб
  • Место на диске: 45 Гб
  • Операционная система: Windows 10 64-битная версия

Разрешение 1440p, высокие настройки

  • Процессор: Intel Core i7 9700K или AMD Ryzen 7 3700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon VII
  • Оперативная память: 16 Гб
  • Место на диске: 45 ГБ (+ 20 ГБ HD Textures Pack)
  • Операционная система: Windows 10 64-битная версия

Разрешение 4K, Ultra настройки с трассировкой лучей

  • Процессор: Intel Core i7 9700K или AMD Ryzen 7 3700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
  • Оперативная память: 16 Гб
  • Место на диске: 45 ГБ (+ 20 ГБ пакета HD-текстур)
  • Операционная система: Windows 10 64-битная версия
Комментарии и отзывы Watch Dogs: Legion
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