Объявлены системные требования для Watch Dogs: Legion

Ubisoft опубликовала системные требования для предстоящей игры Watch Dogs: Legion. Разработчики представили оптимальные требования для каждого разрешения, начиная от 1080p, заканчивая 4K.
Разрешение 1080p, высокие настройки
- Процессор: Intel Core i7 4790 или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480
- Оперативная память: 8 Гб
- Место на диске: 45 Гб
- Операционная система: Windows 10 64-битная версия
Разрешение 1440p, высокие настройки
- Процессор: Intel Core i7 9700K или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon VII
- Оперативная память: 16 Гб
- Место на диске: 45 ГБ (+ 20 ГБ HD Textures Pack)
- Операционная система: Windows 10 64-битная версия
Разрешение 4K, Ultra настройки с трассировкой лучей
- Процессор: Intel Core i7 9700K или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
- Оперативная память: 16 Гб
- Место на диске: 45 ГБ (+ 20 ГБ пакета HD-текстур)
- Операционная система: Windows 10 64-битная версия